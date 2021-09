Slovence ujeli s ponarejenimi testi na korono

V ponedeljek ob 8.50 je na mejni prehod Dragonja za vstop v državo pripotovala 44-letna državljanka Slovenije in policistom zaradi uveljavljanja olajšave glede izvajanja ukrepov za zajezitev širjenja covida 19 policistu pokazala ponarejeno potrdilo o hitrem testu. Policist je pri njej našel še štiri takšna potrdila, za katere obstaja sum, da so ponarejena. Po končanih preiskavi dokumentov bo zoper njo podana kazenska ovadba zaradi ponarejanja listin.



Zaradi uveljavljanja olajšave glede izvajanja ukrepov za zajezitev širjenja covida 19 sta na istem mejnem prehodu v popoldanskih urah policistu ponarejena PCR-testa pokazala tudi 25-letnik in 27-letnica, oba državljana Slovenije. Listini sta bili zaseženi, zoper njiju pa bodo policisti po končani preiskavi dokumentov podali kazensko ovadbo.

