Slovenca pokazala ponarejen PCR-test, grozi jima zapor

V torek ob 18.50 sta na mejni prehod Sočerga pripotovala državljana Slovenije. Za vstop v državo sta policistom pokazala PCR-testa, za katera je bilo ugotovljeno, da sta ponarejena. Sledi kazenska ovadba, so sporočili iz PU Koper.



Za ponarejanje listin je po KZ zagrožena kazen zapora do treh let.

