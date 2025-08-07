Slovenca množično ponarejala za tujce?! Prijavila bivališče kar 172 osebam

Mariborski kriminalisti so kazensko ovadili dve osebi, ki ju sumijo, da sta med junijem 2022 in avgustom 2024 »spravila v zmoto« uslužbence več upravnih enot in dosegli, da so potrdili lažne prijave začasnega in stalnega prebivališča za skupno 172 državljanov tretjih držav, ki na teh naslovih nikdar niso začasno ali stalno prebivali.

V postopku prijave začasnega oz. stalnega prebivališča sta osumljena pri več upravnih enotah na območju policijskih uprav (PU) Maribor in Celje iz koristoljubja uporabila izjave oziroma pooblastila, opremljena s ponarejenimi podpisi več lastnikov ali solastnikov objektov na različnih naslovih v Sloveniji, s čimer sta torej dosegla, da so uslužbenci upravnih enot potrdili prijave prebivališča.

Eden od osumljenih pa je državljana tretje države v oktobru 2023 tudi ogoljufal, ko mu je zaračunal 500 evrov za ureditev prijave prebivališča v Sloveniji, ki pa mu je nato ni uredil, svoje ugotovitve opisujejo na PU Maribor.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Maribor so po končanem predkazenskem postopku tako podali na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru kazensko ovadbo zoper dva državljana Slovenije, ki sta utemeljeno osumljena storitve več kaznivih dejanj ponarejanja listin in overitve lažne vsebine, enega od njiju pa so ovadili tudi zaradi goljufije.