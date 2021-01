Slovenca izsiljeval z intimnimi posnetki mladoletnice

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so s kazensko ovadbo zaradi izsiljevanja pred preiskovalnega sodnika privedli 42-letnika z območja PP Črnomelj. Ta mu je po zaslišanju odredil pripor.



Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da se je oškodovanec v začetku leta prek facebooka pričel dopisovati z neznano mlajšo žensko, ki je na omrežju objavila fotografije, na katerih je gola. Kasneje je stik z oškodovancem navezal moški, ki naj bi bil njen oče, in mu zagrozil, naj mu v zameno za molk izroči denar, ker da je hči mladoletna. Oškodovanec se je zaradi strahu sestal z njim in mu izročil denar, vendar so izsiljevalci od njega ponovno zahtevali denar.

Stari znanec policije

Osumljenec je v sostorilstvu z drugimi osebami od februarja 2020 z grožnjami in ustrahovanjem od oškodovanca izsilili, da mu je ta izročil več kot 10.000 evrov. Kriminalisti so odvzeli prostost 42-letnemu izsiljevalcu, ki so ga v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi ropov, nasilja v družini, goljufij, groženj in številnih premoženjskih kaznivih dejanj.



Policisti občasno prejmemo prijave izsiljevanja prek spleta. Med oškodovanci so bile pogosto mladoletne osebe, žrtve izsiljevanja pa so tako kot v opisanem primeru tudi odrasli. Storilci izkoriščajo njihovo nevednost, naivnost, preveliko zaupljivost in osamljenost. Poleg finančne škode pa izsiljevanje z intimnimi posnetki uporabnikom povzroči tudi hudo psihično stisko.