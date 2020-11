Slovenca gola v afriški samici

Vsak dan, ki ga v preiskovalnem zaporu v Abidžanu v Slonokoščeni obali Slovenca, 55-letni Janez Cerar iz Radomelj in 36-letni Primorec Daniel Golenač, nekoč vrhunski gimnastičar, dočakata živa, je kot njuno ponovno rojstvo. »Tukaj se je začelo zares! Mrtvi vsak dan, politični zaporniki so napolnili pripor do zadnjega kotička. Bojiva se, kaj bo jutri. Francoski in belgijski veleposlanik sta že zdavnaj zapustila državo, v Gano je prebegnil generalni državni tožilec,« nam je sporočil Cerar, ki je z Golenačem že od 7. februarja v priporu v zaporu Grand Bassam v Abidžanu v Slonokoščeni obali zaradi suma mednarodne trgovine ...