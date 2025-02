Slobodanu sedem let zapora za uboj partnerice ne uide

Slobodan Bogdanović je že novembra lani, ko je priznal uboj partnerice Mateje Cergol 2. julija lani ob 21.30 na Teslovi ulici 30 v Ljubljani, ljubljansko okrožno sodnico Nevo Bizjak zaman prosil, naj mu dosodi manj kot sedem let zapora. Toliko je v zameno za priznanje krivde predlagala tožilka Anita Filipčič.

»Človekovo življenje je svéto in v to se ne sme posegati,« je poudarila sodnica in še, da je življenje vzel svoji partnerici, ki mu je zaupala in ga imela rada.

»Sodišče ne more spregledati tega, da ste pri dejanju pokazali veliko agresivnosti in vztrajnosti. Serijsko, zaporedoma, z zamahi ste ji zadali kar sedem vbodov v levi predel vratu,« je poudarila sodnica. Pa tudi to, da ob vseh okoliščinah njegova samoprijava nima takšnega pomena, da bi mu samo zaradi tega sodišče znižalo kazen.

Sodnica je komentirala tudi navedbe obtoženčevega odvetnika Jerneja Radeža, da je k takšnemu tragičnemu zaključku omenjene zgodbe posredno pripomogla tudi pokojna Mateja. Češ da ga je prav ona spodbujala k uživanju droge v obdobju njune zveze ter da sta imela konflikten odnos.

Zgodilo se je v bližini Toscaninijevega parka. FOTO: Voranc Vogel

Višjih sodnic ni prepričal

»Verjetno je razlog za to nekje drugje: ljubosumnost in tisto, kar je bilo tik pred tem vašim ravnanjem. Nedvoumno k vsemu temu ni pripomoglo vedenje partnerice, ker ima vsak možnost oditi iz odnosa, če mu ne ustreza,« je bila jasna sodnica. In četudi mu je na koncu položila na srce, naj med prestajanjem zaporne kazni dobro razmisli, kako bo po prihodu na prostost živel »bolj kakovostno življenje«, se s sedmimi leti dosojene zaporne kazni ni želel sprijazniti.

Zato se je odpravil še na ljubljansko višje sodišče, kjer je njegov zagovornik med drugim poudaril, da je prvostopenjsko sodišče pri odmeri kazni dalo premalo pomena temu, da je s priznanjem pripomogel k skrajšanju kazenskega postopka. Pa tudi njegovi intelektualni manjrazvitosti in da je bil zmanjšano prišteven.

Temu, da je Mateji vzel življenje, pa da je sodišče dalo preveliko težo, saj da je to dejstvo že element kaznivega dejanja uboja kot takega: »Kot če bi nekoga kaznovali za uboj in mu nato dali še strožjo kazen, ker je ubil človeka.«

Bogdanović višjih sodnic ni prepričal, saj so te, kot so nam potrdili na okrožnem sodišču, potrdile prvostopenjsko sodbo.