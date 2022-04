Poročeni Hristijan Bozov iz Postojne se je na umor 22-letne sodelavke, tudi poročene Vanje Zgonec, kot trdi tožilstvo, očitno dobro pripravil. Na spletu si je 24-letnik ogledoval policijske oziroma vojaške plastične zatege, znane kot vezice, ki so cenejše in bolj praktično nadomestilo za lisice. Pred domnevno načrtovanim umorom jih je kupil, je pokazala kriminalistična preiskava, pa tudi s kakšnim namenom. Več zvitih plastičnih vezic je dal v avto, iz domače kuhinje vzel kuhinjski nož in širok lepilni trak. Napadel jo je na začetku Poti k Pivki. Foto: Dejan Javornik Enajstega oktobra lani j...