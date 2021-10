Slepo pričo je zapustil še spomin

Ljubljančanu Klemnu Kadivcu, Bojanu Stanojeviću iz črnogorske Podgorice in Draganu Čikojeviću z Okroglega na Gorenjskem na koprskem okrožnem sodišču sodijo zaradi različnih vlog, ki naj bi jih imeli 15. novembra predlani pri poskusu ugrabitve Žarka Tešanovića in ugrabitvi 35-letnega Danijela Božića, ki je iz Ankarana izginil, štirinajst dni pozneje pa so ga našli mrtvega. Tožilstvo jim očita, da so se skupaj s še neznanimi storilci združili v hudodelsko združbo, da bi moška ugrabili in ju prisilili, da opustita svoje posle s preprodajo prepovedanih drog, pa tudi, da bi izvedeli, kje je droga, ...