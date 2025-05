Sledilne naprave razkrile mafijski obračun?!

Opel astra in volkswagen passat sta bila 15. novembra 2019 vozili, s pomočjo katerih naj bi Klemen Kadivec in njegov brat Blaž, Drejc Kovač, Bojan Stanojević in Vladan Kljajević, pomagal naj bi jim še Semir Hajdarpašić, dokončno izpeljali zlovešči načrt. Umoriti Danijela Božića in Žarka Tešanovića. Slednji je v Ankaranu za las ušel ugrabitvi in posledično smrti, Božić te sreče žal ni imel.

Tožilka Mateja Gončin je na sojenju šesterici včeraj predstavila podatke dveh GPS-naprav, ene iz astre in druge iz passata, iz katerih natančno izhaja gibanje obeh vozil v kritičnem času. Obe vozili sta bili najeti pri družbi Renty, katere solastnik je Hajdarpašić. Že dan pred ugrabitvijo v Ankaranu je bila astra ob 16.07 locirana na naslovu Okroglo 17 v Naklem, ki je v bližini kraja v gozdu, kjer je bil mučen in umorjen Božić. V hiši na omenjenem naslovu naj bi bila oktobra istega leta ukradena milijon evrov vredna droga kavaškega klana, zaradi česar naj bi Božić in Tešanović tudi padla v nemilost te kriminalne združbe.

Tožilstvo je prepričano, da je astro dan pred ugrabitvijo vozil Klemen, v avtu naj bi mu družbo delal Marco Skerbec, ki je slovenskim organom pregona nedosegljiv. Na dan ugrabitve naj bi bil za volanom astre Skerbec, kot sopotnik Stanojević. Passata naj bi vozil Blaž, ki naj bi zjutraj Lukovici pobral Klemna, pozneje na Okroglem 17 še Kovača.

Gibanje so zaznali tudi v bližini kraja, kjer so našli mrtvega Božića.

Pri eni od ljubljanskih trgovin pa naj bi v passata sedel še Savo Čosović, ki je prav tako nedosegljiv našim oblastem. Pot naj bi nadaljevali do lokala na Viču v Ljubljani, kjer je Klemen presedel v megana. Skupaj z Božićem in Tešanovićem se je odpeljal proti Ankaranu.

Astra naj bi po primorski avtocesti ves čas sledila meganu, Blaž s passatom je medtem šel v smer Trsta (pri Gabrku je dirjal kar z 200 km/h) in po prihodu v to italijansko mesto krožil po njem. Prepozno naj bi prejel informacijo za dogajanje v Ankaranu. Na hitro se je zato vrnil v domovino in ob 11.36 pred izvozom za Unec dohitel in tudi prehitel astro. V prtljažniku tega vozila je medtem že ležal ugrabljeni Božić.

Astra je po prihodu na Okroglo več ur mirovala, passat pa se je večkrat gibal med bližino kraja umora in njegovo okolico. Lociran je bil pri trgovini s tehničnim blagom v Naklem, kjer naj bi Blaž in Kovač kupila lopati za pokop trupla in kramp kot morilsko orožje. Oboje naj bi odpeljala v gozd ter se vrnila v drugo trgovino v Naklo. Tokrat po varikino, arekino in cevosan. Člani združbe naj bi z njimi polili truplo, da bi uničili dokaze.