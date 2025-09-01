IZGUBIL SE JE

Sledil navigaciji, našli so ga podhlajenega in dehidriranega

Moški se je odpravil na 1653 metrov visoko goro Svinjak.
Fotografija: Izgubil se je v zahodnih Julijskih Alpah (fotografija je simbolična). FOTO: Maja Grgič
Odpri galerijo
Izgubil se je v zahodnih Julijskih Alpah (fotografija je simbolična). FOTO: Maja Grgič

B. K. P.
01.09.2025 ob 19:33
01.09.2025 ob 19:33
B. K. P.
01.09.2025 ob 19:33
01.09.2025 ob 19:33

V nedeljo ob 7.50 so policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica prejeli klic, da se je na območju 1653 metrov visoke gore Svinjak izgubil državljan Poljske. Policisti so se odzvali na klic ter ugotovili, da je 48-letni Poljak že dan prej odšel iz vasi Kal-Koritnica proti Svinjaku, pri čemer si je pomagal s spletno navigacijo.

»Na vrh gore je prišel v soboto okoli 17. ure, nato pa se je odločil, da bo sestopil po krajši poti (po lovski stezi), pri čemer si je znova pomagal s spletno navigacijo. Med sestopom je zavil s poti in se izgubil, nato pa prenočil na prostem na višini 1285 metrov nadmorske višine,« je podrobnosti dogodka pojasnil tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.

Izgubljenega Poljaka so naslednji dan zjutraj podhlajenega in dehidriranega s policijskim helikopterjem prepeljali v dolino, kjer so ga oskrbeli tamkajšnji reševalci. Na srečo ni bil poškodovan, policisti pa so tujo krivdo izključili.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

svinjak gore Bovec reševanje policija

Priporočamo

Sledil navigaciji, našli so ga podhlajenega in dehidriranega
»Baba stara«? Saša Einsiedler ostro udarila nazaj: »Lupčki moji ...« (VIDEO)
Poglejte našo ministrico na prvi šolski dan »kar nekaj jeseni nazaj« (FOTO)
Jasna Kuljaj v ŠOKkastu: »Opravljanje je rak rana družbe!« (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Komentarji:

Priporočamo

Sledil navigaciji, našli so ga podhlajenega in dehidriranega
»Baba stara«? Saša Einsiedler ostro udarila nazaj: »Lupčki moji ...« (VIDEO)
Poglejte našo ministrico na prvi šolski dan »kar nekaj jeseni nazaj« (FOTO)
Jasna Kuljaj v ŠOKkastu: »Opravljanje je rak rana družbe!« (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.