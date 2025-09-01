Sledil navigaciji, našli so ga podhlajenega in dehidriranega

V nedeljo ob 7.50 so policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica prejeli klic, da se je na območju 1653 metrov visoke gore Svinjak izgubil državljan Poljske. Policisti so se odzvali na klic ter ugotovili, da je 48-letni Poljak že dan prej odšel iz vasi Kal-Koritnica proti Svinjaku, pri čemer si je pomagal s spletno navigacijo.

»Na vrh gore je prišel v soboto okoli 17. ure, nato pa se je odločil, da bo sestopil po krajši poti (po lovski stezi), pri čemer si je znova pomagal s spletno navigacijo. Med sestopom je zavil s poti in se izgubil, nato pa prenočil na prostem na višini 1285 metrov nadmorske višine,« je podrobnosti dogodka pojasnil tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.

Izgubljenega Poljaka so naslednji dan zjutraj podhlajenega in dehidriranega s policijskim helikopterjem prepeljali v dolino, kjer so ga oskrbeli tamkajšnji reševalci. Na srečo ni bil poškodovan, policisti pa so tujo krivdo izključili.