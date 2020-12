Sledi za harmoniko vodile v romsko naselje

27-letnik je dva dni po tatvini harmonike zagrešil roparsko tatvino in oškodovancu ukradel mobilni telefon in gorsko kolo.

Rom bo moral na sodišče. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Moram priznati, da sem harmoniko v tistem, ko sem videl, da so mi jo ukradli, že odpisal in se, čeprav težko, sprijaznil s tem, da je nikoli več ne bom videl. A dobil sem jo nazaj. Ampak se moram zahvaliti policistom, kako so odreagirali! Tega res nisem pričakoval,« začne svojo izkušnjo opisovati 26-letni Novomeščan, ki je bil v petek nekaj po osmi uri zvečer žrtev vlomilcev v avto.Tistega večera se je s prijateljem odpravil na Otočec zaradi nakupa drv. Avto je parkiral na dvorišču ene od hiš in se kakšne četrt ure mudil pri prijatelju. »Harmoniko sem imel pri serviserju in dostavil mi jo je v službo, zato je bila še v avtu. Ko sva s prijateljem sedla v avto, je bilo prvo, kar sem storil, to, da sem z roko segel na zadnji sedež, da bi zatipal harmoniko. In je ni bilo. Potem sva šele opazila, da je nekdo razbil zadnje steklo in tako ukradel inštrument. Seveda sva takoj klicala policiste. Ti so v eni uri harmoniko našli in mi jo vrnili,« je zadovoljen glasbenik, ki je prvič raztegnil meh, ko mu je bilo vsega sedem let. Potem se je osem let učil igranja harmonike, inštrumentu pa je zvest še zdaj. Z dvema prijateljema je celo sestavil ansambel in ob priložnosti kakšno zaigrajo skupaj.Dolenjec je imel že več harmonik, tole zadnjo, Rutarjevo tolminko bio, je kupil pred devetimi meseci, zanjo je odštel 4500 evrov. »Dolgo sem si jo želel, tako zaradi modela kot uglasitve in barve. Ta model je v vrhu diatoničnih harmonik,« pojasni sogovornik, ki je bil kljub sreči, da jo je dobil nazaj, nekoliko žalosten, saj jo je tatič v pol ure že poškodoval. Menda jo je nepridiprav takoj, ko jo je prinesel v naselje, ki je le kakšnega pol kilometra od dvorišča, kjer je Novomeščan pustil avto, skril pod prikolico.A vlomilec ni odnesel le harmonike, pač pa tudi kovček z orodjem. Storilec je 27-letnik iz Prapreške poti na Otočcu, in kot so kasneje sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so morali možje v modrem zoper njega uporabiti prisilna sredstva, saj ni upošteval njihovih ukazov, za nekaj časa so ga odpeljali v prostore za pridržanje. Sledi ovadba na pristojno tožilstvo, so pa Romu zaradi kršitev javnega reda in miru izdali tudi plačilni nalog. Očitno je, da so harmonike pri tatičih precej iskana roba. So namreč precej drage, zato jih zlahka prodajo pod ceno, ki pa zanje še vedno pomeni zajeten kupček denarja.Zanimivo pa je, da so istega 27-letnika policisti znova obiskali dva dni kasneje. Potem ko so jih v nedeljo popoldne obvestili o roparski tatvini na Otočcu, kjer je neznani storilec grozil oškodovancu in mu ukradel mobilni telefon in gorsko kolo, so takoj začeli intenzivno preiskavo in aktivnosti, da bi roparja izsledili. Na podlagi ugotovitev preiskave so pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo in se z njo spet odpravili do 27-letnika. Pri njem so našli ukradene predmete in jih zasegli. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali, včeraj pa so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.