Slavni kuhar dilal kokain in po Sloveniji prevažal metafetamin (FOTO)

Drogo skrivali na Pohorju

»Zakaj bi tihotapil, ko pa imam vinoteko?« se je hudoval na ptujski sodniji. FOTO: Aleš Andlovič

13 tisoč evrov kazni je fasal poleg zapora.

Sem na slovenskih tleh, obiskala sem nekaj mest in policijskih postaj.

Februarski strah, da se je njenemu bratuutegnilo zgoditi nekaj hudega, je bil odveč. Kmalu je celo izvedela, kako pokvarjen je.V Srbiji nekdaj slavni kuhar je nazadnje živel v Zagrebu, od nekega zimskega dne dalje pa se ni nikomur več oglašal. Zaskrbljena sestra ga je prijavila kot pogrešanega, na družabnem omrežju pa zapisala: »Hrvaška policija mi je namignila, naj ga iščem v Sloveniji. In zdaj sem tu, na slovenskih tleh, obiskala sem nekaj mest in policijskih postaj, vendar mi nihče ne želi ničesar povedati.« Nato pa so ji le razkrili, da je Dejan v slovenskem priporu in da je kriminalec. In čeprav je to še na ptujski sodniji odločno zanikal, se je zdaj zlomil ter priznal, da je res tihotapec mamil.44-letnika, ki je v domovini imel pred leti super gledano televizijsko oddajo Kuhati s srcem, potem pa se je tega posla naveličal in se preselil na Hrvaško, so slovenski varnostni organi aretirali 7. februarja pri Šentilju. V njegovem avtu so namreč odkrili plastenko s tremi litri sumljive tekočine. Po analizi so ugotovili, da gre za prepovedano drogo metamfetamin, in Markus se je znašel v priporu.Konec aprila so ga z obtožbo zaradi posedovanja droge privedli na ptujsko okrožno sodišče, pred sodnicoje zaigral čemernost. Najprej je zanikal krivdo, nadaljeval pa: »Zakaj bi se ukvarjal s tihotapljenjem, ko pa imam sredi Zagreba vinoteko? Zdaj je sicer zaprta, saj jo prenavljam in načrtujem, da bi v njej lahko stregli tudi hrano.«Hrvaški organi so tedaj že zahtevali njegovo izročitev, saj naj bi bil del njihove hudodelske združbe, ki je na veliko tihotapila drogo iz Nizozemske, prek Nemčije, Avstrije in Slovenije na Hrvaško. V svoji obtožbi so Markusa in še 12 grešnikov obtožili, da so skozi Slovenijo prepeljali več kot sto kilogramov kokaina ter na desetine kilogramov metamfetamina (soroden je spidu, vendar deluje močneje, op. p). Drogo so med prevozom skladiščili v najetih apartmajih na Hočkem Pohorju.Na ptujski sodniji je Markus soglašal z izročitvijo Hrvaški in to se je tudi zgodilo, saj, tako so pojasnili na sodišču, kaznivo dejanje, ki je predmet slovenske kazenske zadeve, je eno od dejanj, ki naj bi jih obdolženec storil na Hrvaškem v hudodelskizdružbi.Konec novembra so na zagrebškem županijskem sodišču stekli postopki proti obtoženim, padlim v akciji hrvaškega urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, ta se je imenovala Exotic. Sedem jih je krivdo brez omahovanja priznalo, obsojeni so bili na skupaj 17 let in osem mesecev zapora. Markus pa je še naprej vztrajal, da je nedolžen, a le do pred nekaj dnevi.Očitno je spoznal, da bo tudi zanj najbolje, če podpiše sporazum o priznanju krivde, da je torej kot član združbe dvakrat prodal po kilogram kokaina – enega na Dunaju, enega v Zadru – in da se je po Sloveniji prevažal s tremi litri metamfetamina, ki ga je z Nizozemske nameraval prepeljati na Hrvaško. V zameno za priznanje je tudi on dobil milejšo kazen, kot bi jo sicer, to pa sta dve leti zapora in nekaj več kot 13 tisoč evrov denarne kazni. Pripor so mu na Hrvaškem podaljšali, po nekaterih informacijah pa bo smel že čez kake tri mesece zaprositi za pogojni odpust.