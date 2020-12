Slavljenec Rok umrl med žurom za 18 let

Tomaž in Vesna Kern sta v prometni nesreči izgubila 18-letnega sina Roka. »Bil je priden, prejemal je ljubezen obeh staršev. Štiri leta so minila, odkar ga ni, stvari pa se na sodišču ne premaknejo nikamor. Ne vem več, na koga bi se obrnil. Poskusiš se sestaviti, a ne gre,« pripoveduje obupani oče. Pred Rokovimi svojci je mukotrpen sodni proces, na okrožnem ljubljanskem sodišču jim je namreč proti obtoženemu povzročitelju nesreče Maticu Ciperletu doslej uspelo izpeljati le predobravnavni narok, in še to pred več kot dvema letoma in pol.»Človeško bi bilo, da se stvari končno premaknejo in se tudi zaključijo. Ne ...