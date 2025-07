Slab mesec po nesreči iz bolnišnice sporočili žalostno vest

Slab mesec se je motorist, ki je bil 23. junija udeležen v hudi prometni nesreči, boril za življenje, iz Policijske uprave (PU) Ljubljana pa so zdaj sporočili, da je bitko žal izgubil. »Včeraj smo bili obveščeni, da je motorist zaradi poškodb umrl v Kliničnem centru Ljubljana. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je zapisal tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Nesreča se je zgodila na cesti med Škofljico in Kočevjem, natančneje pri Gradišču. Udeležena sta bila voznik osebnega avtomobila in motorist. Kot so takrat sporočili policisti, je voznik avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti skoraj trčil v vozilo pred seboj, ki je zavijalo levo, da bi se trku izognil, pa je zapeljal na nasprotni pas in tam trčil v motorista, ki je pravilno pripeljal nasproti.