Skušala mu je pomagati, a je bilo prepozno (FOTO)

FOTO: Pgd Bohinjska Bistrica

»Danes ponoči so policisti v Bohinju obravnavali nesrečo voznika, ki je z mosta zapeljal vodo in prevrnjen na strehi v njej obstal. Umrl je na kraju. Okoliščine kažejo na neprilagojeno hitrost. Odrejena je bila obdukcija. V vozilu je bila še potnica, ki pa po podatkih policije ni poškodovana in je po nesreči poskušala takoj pomagati. Postopek še poteka. Gre za tretjo letošnjo smrtno žrtev na gorenjski cestah,« poročajo gorenjski policisti. Kot smo že poročali se je nesreča zgodila v naselju Ukanc, kjer je vozilo z mosta zapeljalo v potok Savica . Potnica se je sama rešila iz vozila in poiskala pomoč pri bližnjih hišah. Ob prihodu gasilske enote je bila ujeta oseba že na bregu. Iz vozila sta jo izvlekla domačin in pripadnik enote CZ. Voznika so oživljali do prihoda reševalcev, a niso bili uspešni.