Skupinsko posilili deklico

Sodišče je brez omahovanja podaljšalo ukrep pripora osumljencem, ki naj bi v enem od spomladanskih večerov na parkirišču pred mrliško vežico skupinsko posilili komaj 15-letno dekle. Za zapahi so državljani Slovenije, 19-letni A. L., 22-letni D. O. in 20-letni M. M., 19-letni državljan Slovenije ter Bosne in Hercegovine B. Č. in 18-letni državljan Srbije R. J. Krivdo od aretacije 17. novembra zavračajo, kajpak tudi prvoosumljeni A. L., ki pa naj sodeč po ugotovitvah preiskovalcev zločinov ne bi bil le kolovodja posilstva, ampak naj bi pozneje spolno zlorabil tudi 14-letnico.Priznal, da so bili z njoGlede posilstva 15-letnice ...