V ponedeljek dopoldne so policisti prejeli klic občana iz Orehka, ki jih je obvestil, da se je 37-letni domačin z vozilom pravkar zaletel v sosedov zid.



Policisti so ugotovili, da je pri vzvratni vožnji voznik zapeljal čez betonsko škarpo in trčil v cipreso. Ko so želeli opraviti preizkus alkoholiziranosti, je pobegnil v hišo. Sledi obdolžilni predlog zoper njega, so sporočili iz PU Koper.