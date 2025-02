Posmrtni ostanki mlade slovenske neveste Marvil Facturan Kocjančič so 28. januarja, mesec dni po njeni tragični smrti, prispeli na mednarodno letališče Mactan-Cebu pri mestu Cebu na Filipinih. Njena mati Vilma Pila je truplo hčerke zaradi zamude poleta dva dni čakala na letališču. Od tam je s krsto ter člani družine s trajektom odplula na sosednji otok Negros, od koder izhaja Marvilina družina. Pretepanje in zabadanje z nožem, kot smo neuradno izvedeli in ki naj bi ju zagrešil njen mož Mitja Kocjančič, sta njeno prvorojenko tako poškodovala, da jo je še zadnjič videla le toliko, da jo je lahk...