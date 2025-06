Skrunilci svetišč konec tedna delovali na Gorenjskem: oskrunili tudi cerkvi Jakoba Aljaža

Nepridipravi se v zadnjem času pogosto lotevajo tudi svetih prostorov. V zadnjih dveh mesecih so vlamljali v cerkve na Dolenjskem, predvsem v okolici Mokronoga in Tržišča, nato so svojo dejavnost nadaljevali na območju Kopra in kar po vrsti vlamljali v cerkve v Bertokih, Hrpeljah, Divači in Sežani ter predvčerajšnjim v Predloki. S policijskih uprav Novo mesto in Koper so poročali, da niso ukradli nič zelo vrednega, da pa so veliko škode naredili zaradi vlomov in razmetane notranjosti. Neznani skrunilci svetišč so konec tedna delovali na Gorenjskem. V noči na soboto so vlomili v kar štiri cerk...