Škropilnica jih je izdala, ne pa zabrisala sledi

Alen Čibarić maja lani na Frankolovem, kjer so nepridipravi skozi okno vlomili v poslovno-stanovanjski objekt in sredi noči v spalnici zvezali lastnika Marijana Pelina in njegovo partnerico Alojzijo Guzej, nato pa odnesli več tisoč evrov gotovine, več kosov zlatnine, fotoaparat in prenosni računalnik, na kraju dejanja gotovo ni bil sam.

Trije osumljenci

Že takoj po dogodku so celjski kriminalisti povedali, da so rop izvedli najmanj trije osumljenci in se povrhu s kraja dejanja odpeljali z lastnikovim skoraj novim avtomobilom, v katerem so našli 7000 evrov gotovine in 11.000 hrvaških kun, nato pa vozilo pustili v kraju Zajasovnik.

Eno leto po dogodku, maja letos, so enega od osumljenih, Alena Čibarića, Koprčana z začasnim bivališčem v Ljubljani, vendarle privedli k preiskovanemu sodniku. Ta je zanj odredil pripor. Na predobravnavnem naroku je sicer dejal, da krivde ne prizna, a na škropilnici, s katero so osumljenci ves čas škropili po hiši z neznano tekočino, misleč, da za seboj brišejo sledi, so kriminalisti in forenziki našli njegovo DNK.

Biološko sled so vzeli tudi s plastenke, najdene na vrtu hiše, v kateri je bila neznana tekočina, pozneje se je izkazalo, da gre za čistilno sredstvo ciklotin. In prav ta ročna škropilnica je bila deležna posebne pozornosti. Tudi zato, ker je bila zasežena naknadno. »Mi najprej odvzamemo stvari in zavarujemo sledi, za katere sumimo, da bi jih lahko uporabil storilec kaznivega dejanja. Škropilnico smo zasegli šele, ko smo preverili, kakšna tekočina je v plastenki,« je na sodišču pojasnil kriminalist Davorin Čander s celjske policijske uprave, ki je bil tisti dan dežuren in zato napoten na kraj dogodka z nalogo, da opravi ogled. Kot smo še lahko slišali na sodišču, so ob postelji, v kateri sta ležala oškodovanca, našli plastičen ovitek škarij, na katerem naj bi se prav tako znašla DNK-sled obtoženega.

Zagovornika obdolženega Bojana Celarja je zanimalo, ali drži, da je osumljenih tega kaznivega dejanja več, med njimi naj bi bila Alen Porčić in Hajrudin Čauševič, ki ju je sicer omenjal v zagovoru tudi Čibarić. Da se očitno poznajo, je zaznal tudi kriminalist Aljoša Gorenak, ki je dobil omenjeno zadevo v reševanje in je zasegel tako plastenko s tekočino kot škropilnico.

Kot je dejal, je težava v tem, da Porčić in Čaušević nimata DNK v policijski bazi, ker trenutno v tujini prestajata zaporno kazen, eden v Italiji, drugi v Nemčiji, zato čakajo, ali jim bodo njuni DNK poslali tuji varnostni organi. »Prav tako se še vedno preverjajo zaseženi telefoni, da bomo vedeli, ali so imeli vpleteni med seboj kakšne kontakte. Analizo bomo dobili še letos ali najpozneje januarja,« je dejal Gorenak. In tudi to, da so Porčića in Čauševića začeli preverjati šele, ko je policija maja lani prejela klic ženske na anonimni telefon, ki je dejala, da je iz medijev izvedela, da se je na Frankolovem zgodil rop, v katerem so storilci zvezali lastnike hiše.

Neznanka je povedala, da pozna osebi, ki sta pred dvema ali tremi leti ropali na enak način – in to naj bi bila prav Porčić in Čaušević. Tudi policisti naj bi ugotovili, da se Porčić in Čibarić poznata, oba sta uporabljala istega golfa, sicer last Porčićeve tašče. Zanimivo je tudi, da naj bi italijanski časopisi poročali o podobnem ropu v Italiji, kot se je zgodil maja lani na Frankolovem, italijanski varnostni organi pa so januarja poslali obvestilo, da so letos prijeli Porčića.