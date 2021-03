Skrit v podvozju

Skupina iz Šrilanke

Verjetno jih bodo vrnili na Madžarsko. FOTO: Oste Bakal

Čeprav so obmejni organi seveda še kako pozorni na tovorna vozila, v katerih poskušajo nelegalni migranti najti pot do lepšega življenja v Evropi, ne mine dan, da ne bi koga zalotili pri tem početju. Z različnih policijskih uprav vsak dan poročajo o nelegalnih migracijah. Tako je bilo tudi v torek, ko se je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila s srbskimi registrskimi tablicami. »Policisti so opravili mejno kontrolo in v podvozju odkrili državljana Sirije, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo,« je povedala, tiskovna predstavnica PU Novo mesto. V tovornem vozilu z bosanskimi registrskimi tablicami pa so med tovorom našli dva državljana Pakistana, ki sta se prav tako poskušala izogniti mejni kontroli. Tujce so po postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.Skoraj pa bi uspelo državljanoma Pakistana in Afganistana, ki sta na mejnem prehodu Gruškovje nedovoljeno vstopila v našo državo. A so ju opazili pozneje in ju popoldne prijeli v enem od podjetij na območju PP Slovenska Bistrica. Skrila sta se v priklopnem tovornem vozilu s srbskimi tablicami.O ilegalnih migracijah so poročali tudi s PU Koper, kjer so policisti v 24 urah prijeli 20 tujcev, ki so prišli v Slovenijo nelegalno. V Abitantih so prijeli štiri državljane Bangladeša, v Rakitovcu enajst državljanov Afganistana, pri Prapročah štiri državljane Turčije in pri Podgradu državljana Maroka.Tudi včeraj so se že od jutra policisti v Pincah ukvarjali s skupino 25 ilegalcev iz Šrilanke. So večinoma mladi fantje, ki jih bodo najverjetneje vrnili madžarskim varnostnim organom ali pa jih odpeljali v azilni center v Ljubljani. Več bo znano po končanem postopku.