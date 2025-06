Skrb vzbujajoča statistika: število mladoletnih kriminalcev v Sloveniji narašča

Število mladoletnih storilcev kaznivih dejanj z izrečenim vzgojnim ukrepom ali kaznijo je v letu 2024 naraslo za nekaj manj kot tretjino, obsojenih polnoletnih oseb pa je bilo skoraj tri odstotke manj, kažejo podatki statističnega urada. Najpogostejše kaznivo dejanje polnoletnih obsojencev so bile tatvine, sledi prepovedano prehajanje meje.

V lanskem letu se je nekoliko povečalo število ovadenih polnoletnih oseb. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije (Surs) kažejo, da je bilo na državnih tožilstvih ovadenih 25.694 polnoletnih, 2422 mladoletnih in 795 pravnih oseb. V primerjavi z letom 2023 je bilo dva odstotka več ovadb zoper polnoletne, osem odstotkov več zoper mladoletne osebe ter pet odstotkov manj zoper pravne osebe, so navedli.

Zmanjšalo pa se je število obtoženih polnoletnih oseb. To je bilo za deset odstotka manjše kot v predhodnem letu, vendar je bilo v strukturi polnoletnih obtožencev za pet odstotnih točk več pravnomočno obsojenih kot v 2023.

86 odstotkov moških

Izmed 4924 obsojenih oseb je 86 odstotkov moških. V primerjavi z letom prej je skupno število obsojenih upadlo za tri odstotke.

Med obsojenimi so prevladovali storilci kaznivih dejanj zoper premoženje, ob čemer so bile najpogostejše tatvine in velike tatvine. Kazniva dejanja zoper premoženje so predstavljala tretjino vseh obsodb pri moških storilcih, pri ženskah pa več kot polovico.

Zaporna kazen je bila določena 90 odstotkom obsojenih polnoletnih moških in 91,3 odstotkom žensk. 63 odstotkom moških in 83 odstotkom žensk je bila izrečena pogojna zaporna kazen. Najpogostejša zaporna kazen za polnoletne storilce je bila tako pri moških kot pri ženskah pogojna zaporna kazen, ki traja več kot tri mesece, a manj kot pol leta.

241 vzgojnih ukrepov in kazni

Lani so sodišča 241 mladoletnim osebam izrekle vzgojni ukrep ali kazen. Med vzgojnimi ukrepi je prevladovalo nadzorstvo organa socialnega varstva, pri katerem mladoletnik ostane v svojem okolju pod nadzorom dodeljenega svetovalca, ki mu nudi strokovno pomoč pri vzgoji in razvoju.

Tudi pri mladoletnih osebah je bilo največ vzgojnih ukrepov izrečenih za kazniva dejanja zoper premoženje (40 odstotkov). Število ukrepov se je od 2023 povečalo za tri odstotke.

Postopki na sodiščih so se skrajšali tako za polnoletne kot mladoletne storilce.