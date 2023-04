Skrajno neodgovorno, povzročil nesrečo z 2,2 promili alkohola

V noči na 23. april se je zgodila prometna nesreča pri naselju Žurkov Dol na območju PP Sevnica. Policisti so ugotovili, da je 30-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v drevo in z vozilom obstal v potoku.

Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je bil povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 1,07 miligramov alkohola (2,2 promila alkohola, op.p.).

Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, sporočajo s PU Novo mesto.