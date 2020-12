Skozi naselje divjal kar po platišču

Ni upošteval modrih luči in kratkih zvočnih signalov službenega vozila.

Minuli petek popoldne so policiste murskosoboške policijske uprave obvestili, da po naselju Sebeborci z osebnim avtomobilom brez registrskih tablic in brez ene nameščene pnevmatike divja občan.Ob kontroli naselja Puconci so policisti neodgovornega voznika izsledili, a njihovih znakov – modrih luči in kratkih zvočnih signalov službenega vozila – ni upošteval, temveč je zapeljal proti železniški progi. Tam je ustavil vozilo in stekel proti železniškemu podhodu, kjer je padel po stopnicah in se laže poškodoval. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, a ga je odklonil, zato so ga pridržali.Kot pojasnjujejo na murskosoboški policijski upravi, bodo zoper voznika zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov in zaradi odklona preizkusa alkoholiziranosti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.