Škoda po požaru velika

Velika materialna škoda je po besedah tiskovnega predstavnika Policijske uprave Nova Gorica Deana Božnika nastala zaradi obsežnega požara trgovskega objekta v Mirnu v noči na četrtek. Zagorelo je sicer nekaj minut po 2. uri zjutraj v tamkajšnjem Mercatorju, poleg policije pa so na kraju samem posredovali tudi novogoriški gasilci in njihovi poklicni gasilci iz PGD Kostanjevica na Krasu in požar pogasili. Vzrok tehnične narave Zaradi varnosti so policisti in gasilci evakuirali večje število stanovalcev iz dveh stanovanjskih blokov, in sicer okoli 30. Ti so se v svoje postelje lahko vrnili okoli pol četrte ure. »Policistom in kriminalistom z območja PU Nova Gorica so pomagali tudi strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija Generalne policijske uprave. Z ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je vzrok požara tehnične narave, saj je izbruhnil zaradi poškodbe oziroma pregretja napajalnega električnega kabla, ki je bil nameščen pod pisalno mizo v eni od pisarn,« je pojasnil Božnik in dodal, da se je požar nato razširil po prostoru pisarne in v skladiščni prostor, prav tako se je zaradi vročine poškodovala oziroma stopila električna napeljava v prodajnem prostoru trgovine. Ti prostori so zaradi požara neuporabni in v njih ni mogoče obratovati. »Natančna višina nastale škode zaradi požara se še ocenjuje, po prvih ocenah je nastala velika materialna škoda tako neposredno na objektu kot tudi posredno na prodajnih izdelkih,« je še dejal Božnik.



O podrobnostih požara je policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, tuja krivda pa je glede na sedanje ugotovitve izključena.