Skočil je v vodo in se huje poškodoval

Včeraj ob 18.57 se je v naselju Sela, občina Osilnica, pri skoku v vodo huje poškodoval tuji državljan.



Gasilci PGD Osilnica in Vas - Fara so nudili prvo pomoč ponesrečencu do prihoda reševalcev iz Kočevja ter zavarovali kraj pristanka helikopterja.



Vojaški helikopter z dežurno ekipo HNMP Brnik je poškodovanca prepeljal v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.

