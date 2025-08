Skiro mu je ušel izpod nadzora in 65-letnik je trčil v avto

V torek dopoldan, nekaj pred 10. uro, so bili policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo voznika električnega skiroja in voznika osebnega avtomobila, ki se je zgodila na območju Velikega Slatnika.

Policisti PP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je bil za nesrečo odgovoren 65-letni voznik električnega skiroja, ki je zaradi vožnje po nasprotnem smernem vozišču izgubil oblast nad skirojem in trčil v avto, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 75-letni voznik.

Hudo poškodovanega 65-letnega moškega, ki med vožnjo ni uporabljal varnostne čelade, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine nesreče policisti še preverjajo.