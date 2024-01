Skesanca bi raztopili ali razstrelili

»Najbolj bi bilo prepričljivo, da bi lepo izginil v kleti pri onih ali kaj podobnega, da bi ga narezali na tanke rezine, in rabimo mlinček za meso, da ga zmletega vržemo v morje ali ga raztresemo v gozdu in nas kurca boli. Samo glej, da imaš nekoga v pripravljenosti, da nam pripelje stroj ali kislino, še boljše, da imamo oboje, da ga zmeljemo in raztopimo,« so grozljive podrobnosti domnevnega načrtovanja umora Darka Nevzatovića, glavnega skesanca v zadevi slovenska celica kavaškega klana, o katerih smo že poročali.

»Če bom imel srečo, da bom tukaj, bi mu res rad zdrobil najprej vsako kost, potem pa stroj, da ne tlačimo celih kosti kot amaterji,« je sklenil Mirko Marinković, eden od domnevnih načrtovalcev. V zvezi s tem primerom so po poročanju časnika Večer vložili obtožnico. Zaenkrat le za brata Tabaković s Hočkega Pohorja, 52-letnega Nenada in 48-letnega Kosto, ki jima tožilec Jože Levašič s specializiranega tožilstva očita sodelovanje pri načrtovanju umora.

Dvakrat ušel smrti

Nevzatović, ki zdaj z družino živi v programu za zaščito prič, naj bi kar dvakrat za las ušel smrti, poleg bratov Tabaković pa naj bi bili v načrtovanje njegovega umora vpleteni še Črnogorec Filip Vrzić, ki naj bi bil skupaj s Klemnom Kadivcem šef slovenskih Kavčanov, Marinković, Dragan Knežević, Marko Skerbec in neznanec z vzdevkom Mesar, vendar so našim organom pregona nedosegljivi in za njih ni bila uvedena sodna preiskava.

Kosta je bil sicer že obsojen, saj je bil pred leti prijet v Italiji zaradi poslov z drogo, kazen je že odslužil. Bratu Nenadu pa bi morali soditi skupaj z drugimi obtoženimi slovenske celice kavaškega klana, a menda zaradi slabega zdravja tega ni sposoben. Deloval naj bi kot voznik kurir prepovedane droge. Enakega početja naj bi sumili tudi Kosto, ki pa, menda zaradi premalo dokazov, ni na seznamu obtožencev.

Brata naj bi sicer iz matične celice klana v Črni gori dobila naročilo, da umorita Nevzatovića, ki je začel sodelovati s slovensko policijo, in sicer enkrat po 11. juniju 2020, ko je bil aretiran njegov sorodnik Vasilije Aleksić, eden od skupno treh skesancev v tej zgodbi, drugič pa po aretacijah osumljenih marca 2021, ko je živel v Kopru. V nobenem primeru se načrti niso izšli, saj je bil Nevzatović že pod strogo policijsko zaščito.

Vpleteni v načrtovanje umora naj bi celo razmišljali o umoru v slogu siciljanske mafije, saj naj bi bilo mogoče skesanca umoriti z bombo, ki bi jo zakopali v luknjo na cesti in sprožili, ko bi se čez njo peljala njihova tarča. Lahko bi ga tudi umorili s puško z dušilcem ali pa ugrabili in umorili kasneje, končal pa bi torej v stroju za mletje mesa. Podrobnosti o načrtih, ki naj bi obremenjevale tudi brata Tabaković, so slovenski preiskovalci sicer našli v komunikaciji sky.

Na sojenju Kavčanom veljajo strogi ukrepi. FOTO: Dejan Javornik

Tožilstvo je torej prepričano, da ima dovolj dokazov za vložitev obtožnice. Ko smo o tem povprašali zagovornika Koste, odvetnika Borisa Marčiča, nam je pojasnil, da obtožnice še ne more komentirati, saj je še ni prejel. Je pa potrdil, da v tej zadevi ni bil odrejen pripor in da je zanj po njegovem zdaj kvečjemu še manj razlogov. Spomnimo, policisti so brata februarja lani prijeli in priprli, a že po nekaj dneh sta bila izpuščena na prostost. Marčič nam je takrat pojasnil, da naj bi bilo dokazov za njuno vpletenost enostavno premalo, v komunikaciji sky nikjer denimo ni prišlo do kontakta med Kosto in komer koli iz hudodelske združbe.

Za Nenada, ki naj bi domnevno združbi ponudil celo svojo hišo za izvedbo umora, pa se je zunajobravnavni senat mariborskega sodišča takrat strinjal z zagovornikom Jankom Jermanom ml., da ni razlogov za pripor, saj resda kaže na utemeljen sum, da je bil umor Nevzatovića načrtovan, a da »ni bilo storjeno nič v smeri izpolnjevanja objektivnih znakov kaznivega dejanja poskusa umora«. In da je šlo očitno za »pripravljanja dejanja, opuščena že 9. marca 2021, torej še preden je hudodelska združba prenehala delovati«.