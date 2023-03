Skalni podor prekinil cevovod, v ribogojnici poginilo več tisoč potočnih postrvi

V Podvolovljeku v občini Luče je dopoldne skalni podor prekinil cevovod, ki dovaja vodo v ribogojnico Ribiške družine Ljubno ob Savinji. Zaradi prekinitve dotoka vode je poginilo približno 300.000 kosov zaroda in 20.000 kosov enoletnih mladic potočne postrvi, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Luče so skupaj s člani ribiške družine odstranili del padlih skal in nudili pomoč pri popravilu cevovoda. Poginule ribe bo prevzela veterinarsko higienska služba. Kraj dogodka so si ogledali tudi policisti, so dodali.

Ribiška družina Ljubno ob Savinji ima v upravljanju zgornjesavinjski ribiški okoliš, ki zajema zgornji tok reke Savinje do Grušovelj, vključno z vsemi pritoki in rečicama Lučnico in Ljubnico.