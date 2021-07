Skala zgrmela na turistko (FOTO)

Soteska Vintgar v bližini Bleda je ena najlepših in tudi najbolj obiskanih naravnih znamenitosti pri nas. Še leta 2002 se je po njej sprehodilo 53.000 ljudi, leta 2019 je število naraslo že na 400.000. Veliko obiskovalcev ima tudi letos, žal pa se je minulo nedeljo izlet po slikoviti soteski, ki jo je v milijonih let reka Radovna vklesala v navpične pečine, sprevrgel v pravo dramo. V nedeljo je bilo v Vintgarju ogromno ljudi. FOTO: David Gojković/osebni arhiv S pobočja nad sotesko se je odtrgala ogromna skala, padla na turistko in jo zelo hudo poškodovala. Gorski reševalci GRS Radovljica so jo...