Skala se je odkrušila, padel 20 metrov globoko

Ob 16.48 se je v plezališču Bela peč v občini Tržič plezalcu odkrušila skala in je padel 20 metrov globoko, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gorski reševalci GRS Tržič in dežurna ekipa GRS Brnik s helikopterjem Slovenske vojske so poškodovanca locirali in ga s pomočjo vitla dvignili v helikopter ter ga odpeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.



Ob 13.50 pa je planinca na poti na Bovški Gamsovec obšla slabost. Gorski reševalci GRS Mojstrana in dežurna ekipa GRS Brnik so s pomočjo helikopterja Slovenske vojske planinca locirali, ga s pomočjo vitla dvignili v helikopter ter ga odpeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.



Ob 11.04 je pod Vodnikovim domom na Velem polju v občini Bohinj planinka padla in si poškodovala glavo. Gorski reševalci GRS Bohinj in dežurna ekipa GRS Brnik so s pomočjo helikopterja Slovenske vojske poškodovano osebo locirali in s pomočjo vitla dvignili v helikopter ter jo odpeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.



Ob 10.47 si je pri planinski koči na Kredarici v občina Kranjska Gora planinka poškodovala koleno. V koči je bil tudi planinec, ki je imel težavo s srcem. Gorski reševalci GRS Mojstrana in dežurna ekipa GRS Brnik so oba oskrbeli in s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.