Šiškov vardist Vlado Č. obtožen posilstva

Pred leti že obsojeni Vlado Čehić, ki naj bi bil eden vidnejših članov Štajerske varde, je moral znova na zatožno klop. Očitek na 54-letnikov račun je naravnost grozljiv, tožilstvo ga namreč preganja zaradi kaznivega dejanja po 170. členu kazenskega zakonika, ki govori o posilstvu: kdor prisili osebo k spolnemu občevanju tako, da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje in telo, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. Med popivanjem naj bi jo prepričeval, da sploh ni njen sorodnik, nato pa ji je brez njene privolitve storil silo. Krivde ni priznal Na mariborsko okrožn...