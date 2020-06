Sirska državljana prevažala migrante

Policisti so samo na območju mariborske policijske uprave med četrtkom in petkom prijeli kar 29 ilegalcev.



Na mejnem prehodu Gruškovje so se na priklopnem tovornem vozilu s turškimi registrskimi oznakami skrivali štirje državljani Afganistana, včeraj malo po polnoči pa so policist na Obrežju prijeli osem državljanov Sirije, ki so nedovoljeno vstopili s Hrvaške. Afganistance so vrnili hrvaškim kolegom, Sirce pa odpeljali v azilni dom, ker so zaprosili za mednarodno zaščito. Uro zatem so na Gruškovju na priklopnem tovornem vozilu s turškimi registrskimi oznakami odkrili štiri Afganistance ter jih vrnili hrvaškim varnostnim organom.



Malo pred 5. uro so policisti v Zgornji Kungoti ustavili vozilo, ki ga je vozil državljan Sirije, njegov sopotnik pa je bil prav tako Sirec. Oba imata bivališče urejeno v Avstriji. Prevažala sta pet rojakov, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo med Hrvaško in Slovenijo. Voznika in sopotnika so pridržali in ju bodo kazensko ovadili, njune rojake pa bodo vrnili hrvaškim kolegom. Dobro uro pozneje so na območju PP Podlehnik prijeli skupino osmih ilegalcev (državljan Sirije in 7 Pakistancev). Po končanem postopku jih bodo najverjetneje vrnili na Hrvaško.