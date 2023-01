Septembra lani je pomursko in tudi slovensko javnost pretresla družinska tragedija, 47-letni Mitja Orešek naj bi iz ljubosumja surovo vzel življenje svoji zunajzakonski partnerici, 35-letni Štefanii Takač. Nesrečnico je, tako piše v obtožnici, najprej stiskal za vrat z obema rokama in z mehkim trakastim predmetom v obliki zadrge, nato pa jo je z neznanim ostrim predmetom zabodel v levo stran prsnega koša. Zaradi hudih vbodnih ran, zaradi katerih je prišlo do krvavitve in poškodb levega pljučnega krila, je na kraju dogodka umrla. Vse to surovo izživljanje nad Štefanio sta slišala tudi njuna sin...