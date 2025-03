Sindikatu mora vrniti še 97.000 evrov

Čeprav je tožilstvo nekdanjo dolgoletno blagajničarko ljubljanskega območnega odbora Sindikata strojevodij Slovenije Majdo Peterka, ki je leta in leta kradla sindikatu, celo pohvalilo, da je priznala krivdo ter aktivno pristopila k odplačevanju dolga, je obtožena oziroma njena obramba včeraj tik pred razglasitvijo sodbe vseeno poskrbela za nekaj slabe volje v sodni dvorani. 162.615 evrovje najmanj izginilo. Strinjala se je namreč z višino predlagane sankcije, o kateri smo že poročali – pogojna kazen dveh let zapora s preizkusno dobo petih let –, ne pa tudi s premoženjskopravnim zahtevkom, ki...