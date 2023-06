Sin rešil življenje očetu: to razkriva policija

Danes ob 4.05 je v Potoku pri Sv. Antonu prišlo do požara, smo poročali. Do požara je prišlo v spalnici, kjer je bil 84-letni moški. Sin je požar opazil, ga pogasil in rešil očeta, ki so ga zatem opečenega odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. Policisti še ugotavljajo okoliščine, so sporočili iz PU Koper.