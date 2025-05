Sin odšel v trgovino, ko so mamo do smrti pogrizli psi

Poročali smo že o tragediji, ki se je v torek popoldne zgodila na območju Miklavža na Dravskem polju. Mariborski policisti so bili popoldne obveščeni o smrti starejše ženske, prve ugotovitve kažejo, da bi lahko umrla zaradi posledic poškodb, nastalih ob napadu psa.

Starejšo gospo naj bi napadla vsaj dva psa, Večer navaja, da naj bi bila oba last njenega sina. Psi so starejšo žensko napadli, ko naj bi sin odšel v trgovino.

Z lastnikom psov naj bi policisti imeli v preteklosti že kar nekaj opravka, tudi zaradi psov, še poroča omenjeni medij. V lasti je imel tri pse, dve argentinski dogi in enega pit bull terierja. Po neuradnih informacijah časnika naj bi bili psi nedavno lastniku odvzeti, nameščeni so bili v zavetišče. A psi so se nato iz za zdaj neznanega razloga vrnili k lastniku.

