Sin napadel mamo, policija ga je odpeljala

Policiste postaje Novo mesto so nekaj pred 23. uro poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v Novem mestu, kjer naj bi pijan moški vpil na svojo mamo in jo žalil.



Takoj so odšli na kraj in vzpostavili javni red in mir. Ugotovili so, da je 32-letni večkratni kršitelj javnega reda in miru udaril svojo mamo po glavi, vpil na njo in jo žalil.



Ker ni upošteval ukazov policistov, so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.



Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog, so zapisali v poročilu novomeške policijske uprave.

