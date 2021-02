Sin grozil mami, da bo obračunal z družino

Iz vasi pri Kopru je policijo poklicala prestrašena ženska, ki je povedala, da je doma sin nasilen, ji grozi, kriči, razbija in ima tudi psa. Bil je pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi.



Policisti so sina opozorili na kršitev in mu ukazali, naj preneha, a jih ni upošteval. Nedostojno se je vedel tudi do policistov. Zaradi aktivnega upiranja so policisti uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje. Prejel bo tudi plačilni nalog.

