Nekatere zgodbe, ki jih ustvari življenje, so kot nočna mora – in mednje spadajo nesreče otrok, ki so lahko sila raznolike, a so za starše vedno težke. Še posebno tiste, ki zaradi negotovosti in nepričakovanih posledic sedejo v srca mater in očetov. Pojasnitev oziroma razjasnitev okoliščin ni vedno preprosta, pa četudi se nesreče zgodijo dobesedno sredi Ljubljane, kot se je nedeljska, ki se je pripetila sinu znanega klaviaturista Miha Kralja. Bori se za življenje, ker si ni nadel čelade Kralja pomnijo generacije iz osemdesetih let minulega stoletja, ki so v nekdanji Emonski kleti...