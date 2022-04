Da svoboda ne diši vsem enako in da v zaporu v Solkanu sploh ni tako slabo, priča zgodba treh obsojencev, ki so vsi po vrsti uspešno pobegnili, potem pa so, tako kot so odšli, prišli nazaj. Sami in prostovoljno. Pred tednom dni smo poročali, da so pobegnili v manj kot štirih mesecih. Dva sta bila celo tako predrzna, da ju ni vznemirilo niti dejstvo, da je bilo v službi šest pravosodnih policistov, vodja oddelka, na obisku pa direktorica Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper Daniela Devčić. Pobeg ni kazniv Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah so pobegnili trije Slovenci, doma ...