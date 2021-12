Silvo Drevenšek bo sedel do smrti!

Ko je sodnik Marjan Strelec po desetih minutah podrobnega povzetka lanskega božičnega dogajanja v Gerečji vasi 35-letnemu obtoženemu Silvu Drevenšku dejal, da se mu za njegova dejanja izreka dosmrtni zapor, je pred stavbo sodišča najstarejšega slovenskega mesta završalo od olajšanja. Tam so se namreč že kmalu po poldnevu zbrali podporniki umorjene družine Lešnik in z glasnim skandiranjem za obtoženega trojnega morilca zahtevali dosmrtni zapor. Če so bili oni tisti, ki so ustvarili zadosten pritisk, da je bila prvič v zgodovini samostojne Slovenije izrečena najstrožja predpisana zaporna kazen,...