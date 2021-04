Silovito trčenje, znana starost smrtne žrtve (FOTO)

V sredo ob 14.26 se je na glavni cesti izven naselja Mislinjska Dobrava v občini Slovenj Gradec zgodila prometna nesreča z udeležbo treh vozil, v kateri je ena oseba umrla.Voznik (81) osebnega avtomobila je vozil v smeri Slovenj Gradca in pri tem nenadoma zapeljal v levo, na nasprotno smerno vozišče, kjer je trčil v osebno vozilo, ki ga je pravilno v nasprotni smeri pripeljal 34-letni voznik, za njim pa 43-letna voznica, ki je trčila v vozilo 34-letnika od zadaj.Na kraju nesreče je zaradi hudih telesnih poškodb umrla 81-letna sopotnica v vozilu povzročitelja, ki se je v trčenju hudo poškdoval. To je letos že četrta žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.še, da sta bila druga udeleženca v trčenju lažje poškodovana, prav tako so bili lažje poškodovani njuni sopotniki stari 31, 43 in 11 let.Gasilci PGD Slovenj Gradec in Turiška vas so s tehničnim posegom iz vozil rešili ukleščene osebe, na vozilih odklopili akumulatorje in nevtralizirali razlite tekočine. Tri poškodovane so reševalci oskrbeli in jih z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.