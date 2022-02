Silovito trčenje v Portorožu, 19-letnika hudo poškodovana

V torek ob 23. uri se je v Portorožu na ulici Obala zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili dve osebi huje telesno poškodovani, še ena lažje. Policisti so ugotovili, da je 19-letni državljan Srbije vozil osebni avtomobil po naselju Portorož, po ulici Obala iz smeri Pirana proti Luciji: »V blagem levem ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v betonski robnik, nakar je vozilo bočno drselo po kolesarski stezi in pločniku in trčilo v kovinski drog javne razsvetljave, ki se je po trku prevrnil.« V vozilu sta bila huje telesno poškodovana voznik in 19-letni sopotnik, doma iz območja Celja, ki sta bila v vozilu ukleščena in so ju iz vozila s tehničnim posegom rešili gasilci. Drugi sopotnik, 19-letnik, doma iz okolice Ljubljane, ki je sedel zadaj, pa je bil v nesreči lažje telesno poškodovan in je iz vozila prišel sam.

Policisti bodo zoper voznika podali kazensko ovadbo zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, so sporočili iz Policijske uprave Koper.