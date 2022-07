Silovito trčenje pri Slovenj Gradcu, tri odpeljali v bolnišnico

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, sta ob 14.46 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu trčili osebno in kombinirano vozilo. Poškodovane so bile tri osebe, ki so jih reševalci ZRCK Ravne prepeljali v SB Slovenj Gradec.

Gasilci PGD Slovenj Gradec so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, nevtralizirali razlite tekočine, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa in reševalcem pri prenosu poškodovanih oseb.