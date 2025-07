Za Zejno Bašanović se je potovanje iz Avstrije v rodno Bosno in Hercegovino 9. novembra 2023 tragično končalo v Sloveniji. In to nedaleč od kraja Dolenja Težka Voda na regionalni cesti med Metliko in Novim mestom. Peljala se je v kombiju VW caravella, ki ga je vozil Asim Malić. Ta se je vsak drugi teden običajno sam iz Avstrije vračal v bosansko mesto Cazin, in to prek Gorjancev. Tistega četrtka pa je s seboj vzel še Bašanovićevo in njenega soseda Ismeta Jakupovića. Ta je sedel spredaj, 75-letna gospa na sedežu za Malićem. Iz Avstrije so se odpravili okoli pol štirih popoldne, pot pa je vse d...