Silovito trčenje dveh motoristov: enega odpeljal helikopter, drugi v šoku

Ob 18.17 sta na cesti Planina–Liplje v občini Postojna trčila motorista, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Postojna in Planina so kraj nesreče prometno in požarno zavarovali, zavarovali kraj pristanka helikopterja, nudili pomoč reševalcem NMP Postojna pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe v helikopter ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Motorista, ki je bil težje poškodovan, je v spremstvu dežurne ekipe HNMP Brnik prepeljal helikopter SV v UKC Ljubljana. Drugi motorist je bil v šoku.