Silovito trčenje: 35-letnik umrl na kraju nesreče

V nedeljo ob 19.05 se je na regionalni cesti pri naselju Neblo zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 35-letni voznik motornega kolesa, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Petintridesetletni voznik je vozil motorno kolo v smeri v R Italije in pri odcepu za Malin trčil v osebi avtomobil, ki je vozil pred njim in zavijal v desno proti naselju Neblo. Voznik motornega kolesa je zaradi hudih posledic trčenja umrl na kraju nesreče.

PU Nova Gorica o tragičnem dogodku

»Včeraj, 11. maja 2025 ob 19.14, je bila Policija s strani Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica obveščena o prometni nesreči IV. kategorije s smrtnim izidom zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji tujega motorista na regionalni cesti pri naselju Neblo (občina Brda). V hudi nesreči je ena oseba (motorist) izgubila življenje. Na dveh vozilih (na motornem kolesu in osebnem avtomobilu) je nastala materialna škoda. Poleg policistov Postaje prometne policije Nova Gorica so na kraju posredovali tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica in novogoriški poklicni gasilci.

Na kraju je bilo z ogledom kraja tragične nesreče in z zbiranjem obvestil med drugim ugotovljeno, da je 35- letni voznik motornega kolesa, državljan Italije, ob 19.05 vozil na regionalni cesti je vozil motorno kolo v smeri v Republike Italije in pri odcepu za Malin trčil v osebni avtomobil, ki ga je pred njim vozil 29-letni voznik: slednji je zavijal v desno proti naselju Neblo ter pri tem svojo namero nakazal z desnimi utripalkami. Ko je voznik s prednjim delom avtomobila že zapeljal na odcep, se je za njim pripeljal voznik motornega kolesa, ki ni vozil na zadostni varnostni razdalji, da bi lahko zmanjšal hitrost ali ustavil in s tem preprečil trčenje. Posledično je 35-letni motorist s prednjim delom trčil v zadnji desni del avtomobila in po trku padel po vozišču. Zaradi hudih telesnih poškodb je voznik motornega kolesa umrl na kraju prometne nesreče.

O nesreči s smrtnim izidom smo obvestili tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici). S strani zdravnice na kraju je bila kasneje odrejena sanitarna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Glede na dosedanja ugotovljena dejstva bodo policisti Postaje prometne policije Nova Gorica o tragični nesreči s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.«