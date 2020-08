Silovito čelno trčenje: moški se bori za življenje (FOTO)

Čelno trčenje. FOTO: PGD Cerknica

V četrtek nekaj po 22. uri se je na cesti od Martinjaka proti Grahovemu na območju Cerknice zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi osebni vozili, poroča ljubljanska policijska uprava.Voznica, ki je vozila v smeri Grahovega, je zapeljala na nasprotno stran ceste in čelno trčila v vozilo, ki je pripeljalo nasproti.Pri tem sta se hudo poškodovala udeleženi voznik in potnik v njegovem vozilu. Njegovo življenje je ogroženo. Lažje se je poškodovala še potnica v vozilu udeleženca.Vsi trije so bili z reševalnim vozilom odpeljani v UKC Ljubljana.Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.Posredovali so tudi gasilci PGD Cerknica, ki so kraj dogodka protinaletno in protipožarno zavarovali, odklopili akumulatorja in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Cerknice.