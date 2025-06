»V vojašnico je prišel popolnoma zdrav, popolnoma priseben, celo pravo je študiral, zelo odličen študent,« je novinar Matej Šurc poudaril o fantu, ki je pred 28 leti služil vojaški rok z Blažem Furjanom. »Od tega časa je razvalina od človeka in imel sem priložnost govoriti z njegovim očetom, pravoslavnim duhovnikom, živi v tujini. Povedal mi je kruto stvar in jaz bi mu verjel. Je rekel, a veste, na teh fantih so preizkušali mamila, kako, kdo, ne vem, ampak to mi je sin povedal, je rekel, jaz mu verjamem,« je še povedal Šurc. 26 let je od smrti Blaža Furjana. Šurc je sodeloval v igrano-dokum...